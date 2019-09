Dode en paniek na zware aardbeving bij Molukken

Op beelden is te zien dat huizen in de stad Ambon, waar honderdduizenden mensen wonen, deels zijn ingestort. Over de totale omvang van de schade bestaat nog onduidelijkheid. Volgens de lokale autoriteiten viel er zeker één dode. Het zou gaan om een vluchtende man die van zijn motor viel.



Mensen renden tijdens de beving in paniek de straat op. ,,Ik lag te slapen met mijn gezin toen het huis plots begon te schudden”, zegt een journalist die in Ambon woont. ,,De aardbeving was erg krachtig. We renden naar buiten en zagen dat onze buren ook op de vlucht waren geslagen. Iedereen was in paniek.’’