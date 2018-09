Dode en twaalf gewonden bij gasexplosies in drie steden VS

Bewoners van de drie steden werd geadviseerd hun huizen direct te verlaten. Volgens politiechef Joseph Solomon staan in het gebied, waar zo'n 150 duizend mensen wonen, tussen de zestig en honderd huizen in brand. Veel van de panden zijn door de ontploffingen en het vuur totaal vernield. Zeker vijftig brandweerkorpsen zijn in de weer om het vuur te bestrijden. Brandweerlieden uit de hele regio zijn opgeroepen om de gasbranden te blussen, ook als ze geen dienst hebben. Netbeheerders sluiten hele buurten af van gas en elektriciteit om meer brandhaarden te voorkomen. Bij brandweer en politie zijn zeker 70 meldingen van brand, explosies en het signaleren van een gaslucht binnengekomen. De politie in Lawrence zegt dat er in die stad drie mensen gewond zijn geraakt, een lokaal ziekenhuis meldt dertien gewonden, waaronder een brandweerman. Van de gewonden waren twee personen er ernstig aan toe. Een van hen is overgebracht naar een ziekenhuis in Boston en daar later overleden, meldt persbureau Reuters.

'Oorlogsgebied'

Het openbare leven in de steden ligt volledig stil. Inwoners laten op sociale media weten dat het een gekkenhuis is. Brandweermannen omschrijven de situatie als een oorlogsgebied. Op straat is het donker, door het uit voorzorg afsluiten van de elektriciteit. Door het grote aantal explosies en branden is volgens politiechef Soloman 'de lucht niet eens meer zien'.



De politie rijdt rond en roept via luidsprekers op tot evacuatie. Vrijwel iedereen is het huis ontvlucht en het verkeer staat vast door vertrekkende bewoners. Treinen rijden niet meer en scholen en universiteiten in de regio blijven vandaag gesloten. Op video's zijn beelden te zien van brandende huizen en gasexplosies. Lokale media melden dat er vooralsnog geen aanleiding is de explosies te zien als terrorisme-gerelateerd.



Volgens de burgemeester in Lawrence zijn de explosies waarschijnlijk ontstaan door een gaslek als gevolg van te hoge druk in de gasleidingen. Hij riep alle inwoners van zijn stad op om de gasleiding thuis af te sluiten, hun huis te verlaten en richting het noorden te gaan. Het gasbedrijf is inmiddels begonnen met het afsluiten van het gas in het leidingennetwerk. Of er op het moment van uitbreken aan de leiding werd gewerkt, is niet bekend.