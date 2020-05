Dode na crash Canadees stuntvliegtuig bij ‘coronavliegshow’

De vliegers maakten deel uit van de Snowbirds, een demonstratieteam van de Canadese luchtmacht. Op videobeelden is te zien dat twee vliegtuigen opstijgen van de luchthaven van Kamloops (ruim 400 kilometer ten noorden van Vancouver, red.). Al kort daarna komt een toestel in de problemen. De schietstoelen worden geactiveerd en het toestel crasht in een woonwijk. Piloot Richard MacDougall wordt zwaargewond aangetroffen op het dak van een huis - de bewoners raken niet gewond. Zijn collega Jennifer Casey overleeft het ongeluk niet. Casey, die de rang had van kapitein, was de publiciteitsmedewerker van het vliegteam Snowbirds.

,,The Royal Canadian Air Force heeft een tragisch verlies geleden van een geliefd lid van ons team. We zijn erg verdrietig en rouwen met Jenn’s familie en vrienden. Onze gedachten zijn ook bij de naasten van kapitein MacDougall. We hopen dat hij er snel weer bovenop komt”, laten de Canadese strijdkrachten weten in een verklaring.

Volledig scherm Royal Canadian Air Force kapitein Jennifer Casey overleed bij de crash. © via REUTERS

De Snowbirds zijn sinds twee weken bezig met een tour door het land om vliegshows te geven, om zo Canadezen te eren ‘die hun best doen om de verspreiding van Covid-19 te bestrijden’, schrijft CNN. Een onderdeel daarvan is dat het team in een formatie van meerdere vliegtuigen vliegt.

Trots

,,Canadezen zien de Snowbirds als een vorm van vertier en als een uithangbord voor de ongelooflijke kennis en kunde die onze mensen in uniform tentoonspreiden”, laat defensieminister Harjit S. Sajjan weten. Premier Justin Trudeau: ,,Hun shows boven ons land zorgen voor een lach op onze gezichten en maken ons trots.”

Een foto die werd geplaatst door het televisiestation CFJC toonde ten minste één brandend huis in Kamloops, een stad met meer dan 90.000 inwoners op ongeveer 320 kilometer ten noordoosten van Vancouver.

De crash was het tweede recente ongeval met de Snowbirds. Een van de jets van het team stortte in oktober neer in een onbevolkt gebied net voor een show in Atlanta. De piloot wist zichzelf te redden met zijn schietstoel.

Volledig scherm Brandweerlieden in Kamloops op de plek waar brokstukken van het toestel neerkwamen. © REUTERS