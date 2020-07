Dode na instorting hijskraan in Londen

Oostenrij­ker onder vuur genomen in populair vakantie­oord: Nederland­se verdachte (30) vast

8 juli De politie in Oostenrijk heeft een 30-jarige Nederlander gearresteerd na een schietincident in de bij toeristen populaire vakantieplaats Zell am See. Een 39-jarige inwoner werd er afgelopen nacht op straat onder vuur genomen. Hij raakte zwaargewond.