Dodelijke aanvaring voor Zweedse kust, bemanning was vermoedelijk dronken

De 55 meter lange Karin Hoej en de 90 meter lange Scot Carrier voeren op het moment van de aanvaring in dezelfde richting, zeggen de autoriteiten in Denemarken en Zweden. Bij het eiland Bornholm is met zeker negen boten en een helikopter gezocht naar slachtoffers.

In eerste instantie was onduidelijk wat de oorzaak was van het ongeval. Er was sprake van mist, maar die was volgens de Deense meteorologische dienst niet bijzonder dicht. De Zweedse kustwacht zei eerder al dat werd gekeken of sprake was “ernstige nalatigheid”.