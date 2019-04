Dodelijke crash achtkoppig gezin VS blijkt ‘moord en zelfmoord’

Het mysterie kreeg nationale aandacht, toen in het wrak van de op zijn dak terechtgekomen auto de lichamen van de 38-jarige adoptiemoeders Jennifer en Sarah Margaret Hart werden aangetroffen. Veertien juryleden kwamen vandaag tot de conclusie dat de vrouwen zichzelf van het leven beroofden en de kinderen meesleepten. De lichamen van de vier kinderen, in de leeftijd van 12 tot 19 jaar, werden later teruggevonden. Toen ongeveer anderhalve kilometer verderop een schoen aanspoelde, kon aan de hand van de lichaamsresten het dna van een vijfde kind worden bepaald. Het lichaam van de 15-jarige Devonte werd nooit gevonden. Uit een lijkschouwing is nu gebleken dat bestuurder Jennifer dronken was op het moment van de crash. Haar partner Sarah en zeker drie kinderen waren vermoedelijk gedrogeerd, toen het voertuig ongeveer 290 kilometer ten noorden van San Francisco een duik van zo'n dertig meter maakte.

Hart-stam

De gerechtelijk lijkschouwer van Mendocino County stelt dat het onderzoek moest worden uitgevoerd om ‘de waarheid aan het licht te brengen’. ,,We moesten de feiten van deze zaak weten’’, zei Thomas Allman vandaag tijdens een persconferentie.



De kinderbescherming in de staat Washington had kort voor de crash een onderzoek ingesteld naar het gezin, dat in de Amerikaanse media bekendstaat als de ‘Hart-stam’. De moeders werden ervan beschuldigd hun kinderen te verwaarloosden.



Allman heeft het onderzoek naar de dood van de acht gezinsleden nu formeel beëindigd. ,,Het gezin Hart rust hopelijk in vrede’’, stelde hij. Wat het motief voor de zelfmoord van beide vrouwen en de moord op hun kinderen was, is nooit duidelijk geworden.