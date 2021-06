Doden door verwoestende tornado in Tsjechië

Huishoude­lij­ke hulp woog 24 kilo toen zij stierf door marteling, werkgever 30 jaar de cel in

23 juni Een 41-jarige vrouw uit Singapore moet 30 jaar de gevangenis in omdat zij haar huishoudelijke hulp over een periode van veertien maanden ernstig heeft misbruikt. Dat heeft het Hooggerechtshof in Singapore besloten. Het 24-jarige slachtoffer woog slechts 24 kilo toen zij stierf aan de gevolgen van mishandeling. De Singaporese Gaiyathiri Murugayan pleitte in februari schuldig aan dood door schuld. Ze ontloopt een levenslange gevangenisstraf omdat ze geestesziek zou zijn.