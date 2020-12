Doden door zware aardbeving in Kroatië, waaronder 12-jarig meisje

De beving heeft zich voorgedaan in de historische regio Banovina, nabij de plaatsen Petrinja en Sisak. Volgens Darinko Dumbović, burgemeester van Petrinja, is de halve stad verwoest. ,,Het centrum van mijn stad bestaat niet meer. Er is een meisje dood en er liggen mensen onder ingestorte gebouwen. Het is net Hiroshima, de helft van de stad is weggevaagd. We hebben hulp nodig.” Twintig inwoners van de stad zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Het Kroatische leger is inmiddels ingezet in de stad. Bewoners worden gewaarschuwd vooral weg te blijven uit de buurt van oude gebouwen die nog steeds kunnen instorten.



De regionale televisiezender N1 was ter plaatse in Petrinja, op 46 kilometer van Zagreb, om verslag te doen van de gevolgen van de aardbeving van gisteren. Op beelden is te zien hoe brandweerlieden het puin van auto’s afhalen. Op andere beelden is te zien hoe iemand onder de brokstukken vandaan wordt gehaald.