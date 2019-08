Doden door zware overstromingen Japan: duizenden op de vlucht

De overstromingen zijn veroorzaakt door hevige regenval. Ruim 780.000 inwoners van de provincies Saga, Fukuoka en Nagasaki kregen het bevel het gebied te verlaten, meldt Kyodo News. Een man in Saga kwam om het leven, toen zijn auto werd meegesleurd door de stroming.



In Fukuoka overleed een man die probeerde te ontsnappen uit een auto die vastzat in het stijgende water. Een regeringswoordvoerder meldde dat een derde persoon in Saga mogelijk is overleden, maar dat is nog niet officieel bevestigd door een dokter.



Op televisiebeelden is te zien hoe auto's tot aan hun dak onder water staan. In Saga staat ook een treinstation onder water. In de regio Kyushu vielen volgens de Japanse meteorologische dienst recordhoeveelheden regen die kunnen zorgen voor overstromingen en aardverschuivingen.