Doden en gewonden bij aanval op handelsbeurs Pakistaanse stad Karachi

De aanvallers schoten eerst een granaat af op het toegangshek van het gebouw, meldt BBC News. Daarna openden de mannen het vuur en gingen het terrein op. Om hoeveel schutters het in totaal ging en of ze het gebouw zijn binnengegaan, is niet bekend. Evenmin is duidelijk wie het zijn en wat hun bedoeling was.



In het centrum van het financiële district zijn ook de Pakistaanse staatsbank en diverse nationale en internationale banken en beleggingskantoren gevestigd. Medewerkers van de beurs hebben zich, naar verluidt, verschanst in hun kantoren. Zwaar bewapende veiligheidstroepen hebben het gebouw omsingeld.



Op beelden van lokale televisiestations en op Twitter zijn schoten rond het hoog ommuurde gebouw te horen. Foto's tonen meerdere slachtoffers op straat. Ook zijn op de grond een flink aantal vuurwapens en wat lijkt op patroonhouders te zien. De aanval is nog niet opgeëist, klinkt het.



Er wordt melding gemaakt van zeker vier omgekomen ‘terroristen’. Een politiechef zou de dood van aanvallers hebben bevestigd en meldt ook dat twee beveiligers en een politieman bij de aanval zijn omgekomen. Een explosievenopruimingscommando zou het gebouw nu inspecteren op de aanwezigheid van bommen.