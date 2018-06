Doden en gewonden bij aardbeving Japan

In Takatsuki overleed een negenjarig meisje nadat ze in het publieke zwembad onder een ingestorte muur terechtkwam. In Osaka raakte een tachtigjarige man verpletterd toen een huis instortte. In de stad Ibaraki raakte tot slot een man van in de tachtig gekneld onder een boekenkast. Hij overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

In Osaka en Hyogo zitten door de aardbeving 170.000 gezinnen zonder stroom, terwijl in Osaka ook de gastoevoer is stopgezet aan 108.000 gezinnen. Er ontstonden ook meerdere branden en verscheidene huizen stortten in. Het treinverkeer in de regio is verstoord. Op foto's die via Twitter worden verspreid is te zien dat er schade is aan gebouwen. Er is geen risico op tsunami's, zo meldden de lokale autoriteiten.