Doden en gewonden bij betogingen Ethiopië na de moord op populaire zanger

‘Al in november eerste coronage­val­len in Bergamo’

17:02 Waarschijnlijk waren al in november 2019 de eerste coronagevallen in Alzano Lombardo, het Italiaanse dorp in de buurt van Bergamo dat later één van de meest getroffen plekken van de pandemie zou worden. Dat ontdekte het Openbaar Ministerie van Bergamo in haar onderzoek naar het ontstaan van de Covid-19 epidemie.