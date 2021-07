Doden en gewonden bij crash militair vliegtuig op Filipijnen

UPDATE Dodental in Florida loopt op naar 24, zoektocht tijdelijk gestaakt voor sloop resten flatgebouw

2:09 Het dodental door de instorting van een appartementencomplex in Florida is opgelopen naar 24. Reddingswerkers hebben zaterdag nog twee doden onder het puin vandaan gehaald. De zoektocht naar mogelijk meer slachtoffers is tijdelijk stilgelegd. Gouverneur Ron DeSantis van de Amerikaanse staat Florida wil de resten van het pand slopen voordat orkaan Elsa, waarschijnlijk op dinsdag, in Zuid-Florida aankomt.