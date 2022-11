Doden en gewonden bij schietpartij in Walmart-winkel in Virginia

Bij een schietpartij in een Walmart-winkel in Chesapeake, een stad in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Virginia, zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de politie. Het precieze aantal is nog onduidelijk.

Het zou gaan om minder dan tien doden, meldde de politie in een persconferentie. Het exacte aantal werd niet gegeven. Een van de doden is de schutter zelf, aldus de politie. Nog niet helemaal duidelijk is of hij zichzelf om het leven heeft gebracht. De politie zou zelf geen schoten hebben gelost.

Ook over het precieze aantal gewonden is nog niets bekend. Vijf slachtoffers zouden worden behandeld in Sentara Norfolk General ziekenhuis, meldt de lokale tv-zender WAVY.

Volgens berichten in lokale media is de schutter een werknemer van Walmart. Tijdens een pauze nam hij in de kantine zijn collega’s onder vuur, waarna hij zichzelf zou hebben doodgeschoten. Maar die toedracht is niet bevestigd door de lokale politie, die met veertig voertuigen uitrukte.

In een verklaring laat Walmart weten geschokt te zijn.

