Doden en gewonden in gedrang voor stadion in Houston

In gedrang voor de ingang van een stadion in de Amerikaanse stad Houston zijn zeker acht bezoekers om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie. Bezoekers van een tweedaags festival van de rapper Travis Scott bestormden de ingang en omheiningen van het NRG-Stadion in de stad.

De politie probeerde de fans te stoppen en heeft ook aanhoudingen verricht. Een menigte van 50.000 mensen was komen opdagen voor het tweedaagse evenement, een eerbetoon aan het Astroworld-pretpark met luiken in Houston. Dag 2 van het festival, gepland voor vandaag, is inmiddels afgelast. Al eerder op de dag waren er tekenen dat het fout kon gaan. Honderden fans gaven geen gehoor aan de aanwijzingen van veiligheidspersoneel en bestormden een VIP-ingang waarbij al de nodige schade werd aangericht. De lokale brandweercommandant Samuel Peña van Houston zag het vervolgens verder uit de hand lopen. Getuigen beschreven een agressieve sfeer waarin concertgangers slaags raakten, naar beneden werden geduwd en vertrapt.

,,Ik heb gehoord van andere evenementen waar de hekken werden bestormd zoals bij football, maar nooit bij dit soort evenementen”, zegt Peña tegen de lokale krant Houston Chronical. Zeventien mensen werden door zijn manschappen naar het ziekenhuis gebracht. Elf concertgangers zouden een hartstilstand hebben gehad.

Het is het derde grote festival van Scott dat hij in zijn geboorteplaats houdt en het eerste sinds de pandemie losbrak vorig jaar. De rapper vernoemde het festival naar een pretpark in Houston dat in dezelfde buurt als het stadion was en in 2005 de deuren sloot.

De gebeurtenissen volgden elkaar snel op. Om 21.00 uur begon het publiek voor Scott’s optreden naar de voorkant van het podium te dringen, volgens getuigen. Daarop ontstond paniek en raakten mensen gewond. Concertgangers begonnen flauw te vallen en de chaos escaleerde rond half tien toen “massaal slachtofferincident” werd gemeld aan de hulpdiensten. De brandweer van Houston had op dat moment 55 eenheden ter beschikking en vervoerde 17 patiënten naar lokale ziekenhuizen. Elf van die patiënten hadden een hartstilstand. In het veldhospitaal op NRG Park zijn ruim 300 mensen behandeld.

De politie is momenteel bezig met het identificeren van slachtoffers in ziekenhuizen. De hulpdiensten hebben in een nabijgelegen hotel een noodopvang ingericht waar mensen herenigd worden met vrienden of familie.