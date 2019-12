Doden en veel schade op Filipijnen door tyfoon Phanfone

De tyfoon Phanfone die tijdens de kerstdagen over de Filipijnen raasde, heeft volgens de lokale autoriteiten aan zeker zestien mensen het leven gekost. Het noodweer trof vooral de oostelijk en centraal gelegen eilanden van de archipel. Als gevolg van de tyfoon moesten duizenden mensen Kerstmis op de Filipijnen doorbrengen in schuilplaatsen zoals scholen, sporthallen en overheidsgebouwen.

De dodelijke slachtoffers vielen in de provincies Iloilo, Leyte en Capiz op de eilandengroep Visayas, zo’n 450 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. Meer informatie over de slachtoffers of de omstandigheden van hun dood is er voorlopig niet.

Door de harde wind, met stoten van tot meer dan 150 kilometer per uur, is veel schade aangericht. Een aantal dorpen is door de hevige regenval onder water komen te staan. Ook is elektriciteit uitgevallen. Meer dan 58.000 mensen moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. In zeehavens strandden 24.000 mensen nadat de kustwacht alle veerboten had verboden om uit te varen. Ook werden minstens 115 binnenlandse vluchten geannuleerd.

Phanfone is al de 21ste tyfoon die de Filipijnen aandoet dit jaar. Verwacht wordt dat het natuurgeweld het land zaterdag zal verlaten. De tyfoon is inmiddels afgezwakt en verplaatst zich donderdag met een snelheid van 15 kilometer per uur richting het noordwesten, met maximale windsnelheden tot 130 kilometer per uur en windstoten tot 160 kilometer per uur.

De Filipijnen werden drie weken geleden ook al getroffen door een tyfoon. De doortocht van Kammuri kostte toen aan zeventien mensen het leven.

Volledig scherm Een kerstboom in Ormoc was niet bestand tegen de harde windstoten van tot meer dan 150 kilometer per uur. © EPA

Volledig scherm Een schip werd door de kracht van de tyfoon op het land geworpen. © EPA

Volledig scherm © EPA