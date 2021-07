Doden in Chinese metropool na enorme regenval, metro met honderden passagiers stroomt onder

LIVE | Al 3 miljoen opgehaald voor Limburg op Giro 777, hevige overstro­min­gen in Oost-Duits­land

18 juli Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa is de 165 voorbij. Er kwamen in Duitsland zeker 141 mensen om het leven. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 27 slachtoffers. Naar verwachting lopen deze aantallen in beide landen op, vanwege de vele vermissingen. Via Giro 777 is inmiddels meer dan drie miljoen euro opgehaald voor Limburg. En nu kampt Oostenrijk met enorme wateroverlast. Ten zuiden van Salzburg lopen straten in Hallein onder. Let op: dit liveblog is gesloten. Het nieuwe liveblog vind je hier.