Dodenaantal door tyfoon Rai op Filipijnen loopt op tot meer dan 200

De zware storm kwam donderdag aan land en liet een spoor van vernieling achter in zuidelijke en centrale regio’s. Rai bereikte de Filipijnen als supertyfoon met windsnelheden tot 195 kilometer per uur en ging gepaard met een grote hoeveelheid regen. Ruim 300.000 mensen moesten vanwege het noodweer hun huis verlaten. Zaterdag was de tyfoon afgezwakt en trok die via het westelijke eiland Palawan richting Vietnam, meldde het Filipijnse nationale weerbureau eerder.