Dodental aanslag 9/11 loopt nog steeds op door effecten giftige rook en stof

VIDEO Leeuw bespringt bus vol toeristen in safaripark

20:42 In het Russische safaripark Taigan staan bezoekers oog in oog met de natuur. Letterlijk. Amper twee maanden nadat een bezoekster door een leeuw werd gegrepen, heeft het park klaarblijkelijk niets geleerd. Mannetjesleeuw Filya sprong in een open bus vol toeristen en kroop knus tussen hen in. Een van de inzittenden krijgt een lik met de leeuwentong. Het avontuur liep, opnieuw, met een sisser af.