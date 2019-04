Dodental aanslagen loopt verder op: veel slachtoffers overleden aan verwondingen

Rond de 500 mensen zijn gewond geraakt door de zelfmoordaanslagen in kerken en hotels. Onder de dodelijke slachtoffers zitten in ieder geval 31 buitenlanders uit twaalf verschillende landen.

Drie Nederlanders kwamen om bij de aanslagen. Het gaat om een vrouw van 48 en haar dochtertje van 12 jaar. De twee hebben behalve de Nederlandse ook een andere nationaliteit. Ze kwamen om het leven bij de aanslag op het Cinnamon Grand Hotel in Colombo. In hetzelfde hotel kwam ook een Nederlandse vrouw van 54 jaar om het leven. Monique was er met haar echtgenoot en drie kinderen. De familie bezocht Sri Lanka om de nieuw gebouwde kinderafdeling van een ziekenhuis in Ratnapura te openen op 20 april, één dag voor het noodlot toesloeg. Het echtpaar had voor de bouw van de afdeling 500.000 euro gedoneerd, ter nagedachtenis van een van hun zoons die was omgekomen bij een ski-ongeluk.