Dodental aardverschuiving Ischia loopt op: acht lichamen geborgen, nog vier vermisten

Over de identiteit van de slachtoffers is nog weinig bekend. Volgens lokale media zijn vooral twee gezinnen met veel kinderen zwaar getroffen. Dit weekend kwam naar buiten dat een meisje (5 of 6 jaar oud) en de 31-jarige Eleonora Sirabella de aardverschuiving niet hadden overleefd. Haar echtgenoot is een van de vermisten. Of hij inmiddels gevonden is, is onduidelijk. Zeker dertien personen raakten gewond.

Noodtoestand

Het kleine, maar dichtbevolkte Ischia ligt voor de kust van Napels. De aardverschuiving ontstond door plotselinge regenval bij de stad Casamicciola, wat ‘de heftigste regenval in de afgelopen twintig jaar’ was. Zeker tien gebouwen zijn ingestort en honderd mensen kwamen vast te zitten. Nog eens tweehonderd mensen kregen het advies om te evacueren, omdat ook in hun buurt instortingsgevaar was.



De regering in Rome heeft zondag de noodtoestand voor Ischia uitgeroepen. Dat was nodig om geld vrij te maken voor de geleden schade. In eerste instantie is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp en opruimwerkzaamheden.



Zaterdag was enige tijd onduidelijk hoeveel doden de aardverschuiving had veroorzaakt. Minister van Infrastructuur Matteo Salvini meldde al gauw dat acht mensen het niet hadden overleefd, maar zijn collega van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi zei later dat er nog geen doden waren bevestigd.