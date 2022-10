Dodental bij ontploffing in Turkse kolenmijn stijgt tot 40

Update/met video Vijf doden bij schietpar­tij in Amerikaan­se staat North Carolina, 15-jarige verdachte opgepakt

Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat North Carolina zijn vijf mensen om het leven gekomen en zeker twee mensen gewond geraakt. De vermoedelijke dader is donderdagavond iets na half tien (lokale tijd) opgepakt, zo meldt de politie in de plaats Raleigh. De verdachte is volgens de politie 15 jaar oud en raakte zelf gewond. Hij ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis.

14 oktober