Dodental bloedbad Thaise soldaat loopt op naar 29, schutter uitgeschakeld

De 32-jarige sergeant-majoor Jakapanth Thomma, die volgens de politie woedend was naar aanleiding van ‘een geschil over een stuk grond’, verschanste zich in het populaire winkelcentrum Terminal 21 en opende het vuur. De schutter plaatste foto’s en video van de slachtpartij op social media. Daarin daagde hij de politie uit. Die bestormde het complex met steun van militairen en verklaarde in eerste instantie dat het complex weer veilig was. Later vanavond klonken opnieuw schoten en ook explosies tijdens de poging van politie en leger de schutter te pakken te krijgen.