Dodental crash militair vliegtuig op Filipijnen loopt op van 17 naar 31

Op foto's van het leger is te zien dat de staart van het vliegtuig in brand staat. Andere delen waren verbrand of lagen als brokstukken verspreid in de omgeving. Een dikke zwarte rookpluim steeg op boven de huizen in de buurt van de crashplaats. ,,Volgens ooggetuigen sprong een aantal soldaten uit het vliegtuig voor het de grond raakte", staat in een militair statement.