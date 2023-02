Dodental cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland loopt op

Piloot gegijzeld in Indone­sisch Papoea: rebellen­groep eist onafhanke­lijk­heid

Een separatistische rebellengroep heeft beelden gepubliceerd van een Nieuw-Zeelandse piloot die zij hebben gegijzeld. Phillip Mehrtens werkt voor een Indonesische vliegmaatschappij en was net geland op het kleine vliegveld in het district Nduga in Papoea. Hij werd meegenomen nadat rebellen bij zijn eenmotorige vliegtuigje naar binnen drongen.