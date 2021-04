Dodental door cycloon in Indonesië bijgesteld van 128 naar 86

De werkzaamheden worden bemoeilijkt door het slechte weer en het feit dat sommige eilanden afgelegen zijn. Drie helikopters zijn vandaag ingezet voor die geïsoleerde locaties. ,,Als we ze niet kunnen bereiken via land, dan stel ik voor dat we snel via zee en lucht gaan", zei president van Indonesië Joko Widodo vandaag. Hij beloofde stroom, gezondheidszorg en infrastructuur in de verwoeste gebieden te herstellen.



Cycloon Seroja trekt dinsdag naar verwachting richting het zuidwesten, weg van Indonesië en richting de Australische westkust. Mogelijk worden delen van Indonesië later deze week nog getroffen door regen, harde wind en hoge golven.