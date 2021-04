Dodental door cycloon in Indonesië loopt op naar 128

video Emotionele verklaring vriendin George Floyd: ‘Hij probeerde van zijn verslaving af te komen’

2 april In de rechtszaak rond de dood van George Floyd heeft zijn vriendin een emotionele verklaring afgelegd. Courteney Ross vertelde over haar liefde voor Floyd, de eerste ontmoeting en hun eerste kus. Maar ook over hun gezamenlijke strijd tegen een verslaving aan pijnstillers.