Dodental door extreme kou in VS loopt verder op

De extreme kou in de Verenigde Staten heeft volgens het Amerikaanse NBC News aan zeker 23 mensen het leven gekost. CNN spreekt van 16 dodelijke slachtoffers. Ook blijft het ijskoude weer het vliegverkeer in delen van de VS ontregelen. Nog zo’n 390.000 huishoudens zaten zaterdagavond volgens NBC News zonder stroom. Vrijdag waren dat er 1,5 miljoen.

Nadat vrijdag in de hele VS al ruim 5200 vluchten werden geschrapt vanwege de barre winterstorm, kwamen daar zaterdag in de loop van de dag nog eens 3100 binnenlandse en internationale vluchten bij. Ook kampten zaterdag zo’n 7100 vluchten in het land met vertraging volgens website FlightAware.com.

De dodelijke slachtoffers van de kou vielen volgens NBC News in de staten Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado en Michigan. Vooral de oostelijke staat Maine kampte zaterdagavond nog met grootschalige stroomuitval. Van de 390.000 Amerikaanse huishoudens zonder elektriciteit bevonden zich er ruim 142.000 in Maine.

In Buffalo in de staat New York zorgden zware sneeuwval en hevige wind ervoor dat vrijdag en zaterdag buiten nauwelijks zicht was. In Erie County, waar de stad Buffalo onder valt, is de verwachting dat de sneeuwstorm nog tot zeker zondagochtend (lokale tijd) aanhoudt. Een bestuurder van Erie County spreekt tegenover CNN van ‘een levensbedreigende situatie’.

De VS hebben volgens de nationale weerdienst te maken met een ‘historische winterstorm’. De temperatuur is vrijdag en zaterdag op veel plaatsen tot tientallen graden onder het vriespunt gedaald. Het extreme weer gaat bovendien gepaard met veel sneeuwval. Het koudst werd het op vrijdag volgens de weerdienst in de stad Havre, in het noorden van de staat Montana. Daar werd toen een temperatuur van -39 graden Celsius gemeten.

De nationale weerdienst waarschuwde zaterdag opnieuw dat reizen op sommige plekken in de door kou en sneeuwstormen getroffen delen van de VS ‘extreem gevaarlijk’ en ‘soms onmogelijk’ zal zijn.