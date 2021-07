Dodental ingestort flat Florida loopt op tot 32, eerste slachtoffers vandaag begraven

De hoop dat er nog overlevenden worden gevonden is vervlogen. Het aantal mogelijk vermisten staat op 113, maar volgens burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County is van slechts 70 mensen bevestigd dat ze in het gebouw waren toen het op 24 juni deels bezweek. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar slachtoffers gisteren hervat, na een onderbreking om de instabiele overblijfselen van het complex met hulp van explosieven neer te halen. Dat gebeurde mede vanwege een tropische storm die het bergingswerk in gevaar kon brengen. Sindsdien zijn vijf lichamen geborgen. Lees verder onder de foto

Het deel van het ingestorte appartementencomplex dat nog overeind stond, is zondagavond (lokale tijd) gesloopt. Dat moest omdat gevreesd werd dat ook dit gedeelte anders in zou storten. Reddingswerkers hopen nu beter toegang te krijgen tot delen van het gebouw die nog niet doorzocht konden worden, zoals de garage.

Er werden gaten in de balken van het complex geboord, waar vervolgens explosieven in zijn geplaatst. Deze zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht, zodat het gebouw binnen een beperkt gebied in elkaar stortte. Er was ook haast bij de sloop omdat een tropische storm op komst is.