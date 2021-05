Dodental kabelbaan-drama Italië loopt op naar 14: ‘Het was een vreselijk gezicht’

Video/UpdateBij een ongeval met een kabelbaan bij het Italiaanse meer Lago Maggiore zijn vandaag veertien mensen om het leven gekomen. Een cabine stortte door nog onduidelijke reden naar beneden op het hoogste punt van de baan. Eerder op de dag werden al dertien doden gemeld en twee zwaargewonde kinderen (van 5 en 9 jaar). Een van de kinderen is later aan zijn of haar verwondingen overleden in het ziekenhuis.

Dat melden de Italiaanse autoriteiten. Eerder vandaag werd aanvankelijk gedacht dat in de cabine vermoedelijk elf mensen aan boord waren. Daarvan zouden er negen zijn overleden en twee kinderen (van 5 en 9 jaar) zouden in kritieke toestand met de helikopter naar een kinderziekenhuis in Turijn zijn gebracht.

Het duurde daarna even voordat men duidelijkheid had over hoeveel mensen en wie er aan boord van de cabine zaten. Later werd het dodental omhoog bijgesteld. De dertien doden zouden op slag dood zijn geweest. Eén van de twee gewonde kinderen overleed later op de dag in het ziekenhuis.

Het gaat om het 9-jarige kind dat in kritieke toestand op de intensive care werd opgenomen. Er werden door artsen meerdere reanimatiepogingen gedaan, ‘maar er was niks meer dat we konden doen’, zei ziekenhuiswoordvoerder Pier Paolo Berra. Het andere kind liep een hoofdtrauma op, maar is wel bij bewustzijn. Ook heeft het kind gebroken benen. De burgemeester van Stesa, Marcella Severino, zei later vanavond tijdens een persconferentie ook nog dat er daarnaast nog een andere gewonde persoon is. Inmiddels zijn alle slachtoffers geborgen of naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de burgemeester lijkt uit het eerste onderzoek dat een kabel brak waardoor de cabine begon te slingeren en daarna tegen een grote staander knalde en op de grond viel. Het gevaarte rolde toen ‘twee tot drie keer om voordat het tegen een paar bomen tot stilstand kwam'. Enkele van de mensen die om het leven kwamen, werden uit de cabine geslingerd. ,,Het was een vreselijk, vreselijk gezicht.’’

Il Corriere della Sera meldt nog dat een deel van de slachtoffers de Duitse nationaliteit heeft, maar dat is nog niet bevestigd.

© AFP

Kabel stuk

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur bij de kabelbaan Stresa-Alpino-Mottarone, die langs de oever van het meer loopt. Een kabel zou het hebben begeven, waardoor een cabine zo’n 100 meter voor het eindpunt op de top naar beneden stortte in een bergachtige, beboste omgeving.

Reddingswerkers zijn massaal uitgerukt en proberen een inschatting van de situatie te maken. Dat is lastig, omdat het bosrijke gebied niet gemakkelijk te bereiken is. Een brandweerwagen die naar de top klom, sloeg daarbij om.

De cabine stortte naar beneden in ontoegankelijk, bosrijk gebied. © AFP

Populair bij toeristen

De kabelbaan werd in 2014 gesloten voor groot onderhoud, en werd in augustus 2016 weer in bedrijf genomen. Vanwege de coronalockdown ging de baan opnieuw een tijd dicht. Vorige maand konden bezoekers weer naar boven.



De kabelbaan, populair bij toeristen, verbindt in 20 minuten het dorp Stresa met de berg Mottarone, waar je op de top een spectaculair uitzicht hebt op het Lago Maggiore en de Alpen.



Het lijkt de ergste ramp met een Italiaanse kabelbaan te zijn sinds 1998, toen een laagvliegende Amerikaanse straaljager door de kabel van een kabelbaan in Cavalese, in de Dolomieten, sneed. Twintig mensen kwamen daarbij om het leven.

‘Grote droefheid’

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft ‘met grote droefheid’ kennis genomen van het nieuws over het ongeval. Hij condoleerde de families van de slachtoffers en zei dat zijn gedachten uitgaan naar de gewonde kinderen.

De Italiaanse regering heeft de eerste stappen in gang gezet voor het opzetten van een onderzoekscommissie. Die gaat de controles die in het verleden zijn uitgevoerd op de kabelbaan onderzoeken, aldus minister van Infrastructuur Enrico Giovannini.

Minuut stilte Giro-peloton voor slachtoffers

Het wielerpeloton in de Ronde van Italië begint de zestiende etappe van de Giro morgen met een minuut stilte voor de slachtoffers van het ongeluk met de kabelbaan.



De organisatie van de Giro d’Italia liet weten dat voorafgaand aan de etappe de slachtoffers zullen worden herdacht. De rit begint om 10.50 uur vanuit Sacile en gaat naar Cortina d’Ampezzo.

© AFP

© REUTERS