Dodental loopt op tot 310 na aardbeving Java, geen levenden meer gevonden

Meer dan honderd doden na aardbeving op Java, zoektocht naar slachtof­fers gaat door

Indonesische reddingswerkers zoeken nog steeds naar slachtoffers in de ravage die is ontstaan door de aardbeving van maandag. Door de beving op het eiland Java zijn meer dan honderd doden gevallen. Het precieze aantal is onduidelijk.

22 november