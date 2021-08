Dodental noodweer China verdriedubbeld

Het dodental door de extreme regenval vorige maand in de Chinese provincie Henan is opgelopen tot meer dan 300. Dat maakte de Chinese overheid vandaag bekend. Daarmee is het aantal dodelijke slachtoffers bijna drie keer zo hoog als tot nu toe werd gedacht.

Vorige maand werd de Chinese provincie Henan getroffen door extreem noodweer. In drie dagen tijd viel er net zoveel regen als er normaal gesproken in een heel jaar valt. De regenval zorgde voor overstromingen in de provinciehoofdstad Zhengzhou. Straten stroomden over en water- en energievoorzieningen begaven het.

Metropassagiers werden overvallen door het water en kwamen in een nachtmerrie terecht. Het water kwam plots tot aan hun schouders. Overlevenden vertelden op sociale media dat ze doodsangsten hebben uitgestaan. ,,Het water was niet het engste. Dat was het feit dat de zuurstof in de wagon begon op te raken.”

Volledig scherm Metropassagiers in Zhengzhou hebben het water letterlijk tot aan de lippen staan. © AFP

Op Chinese sociale media sijpelde de afgelopen tijd kritiek door dat in de staatsmedia lang niet alles zou zijn gemeld over de ware omvang van de catastrofe. Informatie daarover zou ook halfslachtig zijn en ‘druppelsgewijs’ worden gegeven. Nu blijkt het ware dodental inderdaad een stuk hoger dan tot nu toe werd gemeld. Op dit moment worden nog eens vijftig mensen vermist.

In China zijn overstromingen niet ongewoon in deze tijd van het jaar. De hevigheid van de stortbuien was wel uitzonderlijk. Volgens experts kan het water op veel plekken niet meer weg vanwege de razendsnelle urbanisatie van de laatste jaren in landelijke gebieden.



Samen met de hittegolven in het westen van Noord-Amerika en de bosbranden in Zuid-Europa, zijn de overstromingen in China een voorbeeld van extreme weersomstandigheden die zich deze zomer op de wereld voordoen.

