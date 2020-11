Dodental orkaan Iota gestegen tot boven de 30

Argentijn­se grootvader (73) komt vrij ondanks bizarre celstraf van 505 jaar: 'Het is een wonder’

15 november Een 73-jarige Argentijnse grootvader die in 1991 tot een ongekend hoge gevangenisstraf van ruim vijfhonderd jaar (!) werd veroordeeld voor witwassen, komt op vrije voeten. Een rechtbank in Los Angeles kwam donderdag tot de conclusie dat de straf voor een geweldloos vergrijp buitensporig hoog was en dat de veroordeelde vanwege zijn gezondheid vrijgelaten moet worden. ,,Het is een wonder”, zou de man volgens zijn dochter hebben verklaard. ,,Na al dat bidden en hopen, kan hij het niet geloven.”