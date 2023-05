Dodental overstromingen Italië loopt op, nog steeds vermisten: ‘Hulpverlening komt snel op gang’

Met videoHet dodental door de overstromingen in Noord-Italië is opgelopen tot negen. Nog steeds worden meerdere mensen vermist. Ook Nederlandse eigenaren van vakantieverblijven zijn getroffen door het noodweer. Het ergste lijkt voorbij. ,,Maar de ravage is heel groot.”

De regio Emilia-Romagna heeft al enkele dagen te maken met zware regenbuien. De provincies Ravenna, Forlì-Cesena en Rimini zijn het zwaarst getroffen. Ruim 10.000 mensen zijn al geëvacueerd.

Inmiddels is de regen gestopt en donderdag wordt geen significante neerslag meer verwacht. Toch waarschuwt de civiele beschermingsdienst voorzichtig te zijn. Zo’n 50.000 mensen zitten volgens de beschermingsdienst nog zonder elektriciteit en 100.000 mensen hebben geen verbinding met het mobiele netwerk.

‘Heel zwaar’

In de hele regio geldt nog steeds het hoogste alarmniveau. Het Italiaanse leger en de kustwacht hebben helikopters en opblaasbare boten ingezet om mensen uit hun huizen te bevrijden. ,,Voor de mensen die langs de rivieren wonen, is het heel zwaar”, vertelt Monique, de Nederlandse eigenaresse van bed and breakfast Ca’ dell’Olivo in Sogliano al Rubicone in de regio Forli-Cesena. ,,De ravage is groot, maar er wordt hard gewerkt om de boel op orde te brengen. De hulpverlening komt heel snel op gang.’’

Monique zit met haar gastenverblijf boven op een berg. ,,Maandagochtend zat ik nog in de zon, maar daarna begon het heel, heel hard te regenen. Dat duurde tot woensdagmorgen. In anderhalve dag is er net zoveel neerslag gevallen als normaal in het hele voorjaar.”

Zeker 23 rivieren in de regio zijn buiten hun oevers getreden en de autoriteiten registreerden 280 aardverschuivingen en 400 geblokkeerde wegen. In totaal zijn 41 gemeenten getroffen door overstromingen. Ook Monique merkt daar de gevolgen van. ,,Toegangswegen zijn slechter bereikbaar. Sommige wegen bij kleine dorpjes zijn ingestort door aardverschuivingen. We hebben al annuleringen van gasten gehad.”

Meerdere Nederlandse eigenaren van campings en andere accommodaties in het noorden van Italië hebben last van het noodweer. Zo blijft camping Pronto Campi in de regio Le Marche voorlopig dicht, doordat het terrein van het vakantieverblijf na een aardverschuiving grotendeels is verwoest.

De Nederlandse eigenaar Aad had een paar weken geleden juist het regenwaterafvoersysteem vernieuwd. ,,Dat functioneerde goed, totdat het land van de buurman boven ons omlaag stortte.”

Naar beneden gesleurd

Door de aardverschuiving zijn bomen tientallen meters naar beneden gesleurd, kabels voor elektra losgekomen en is de waterleiding boven de grond terechtgekomen, vertelt hij. Ook zijn koelkasten en barbecues weggespoeld en is het terrein voor onder meer vouwwagens volledig overstroomd. De weg naar de camping in de buurt van Urbino, waar zo’n 25 kampeerplekken zijn, is geblokkeerd. ,,De chaos is enorm.’’

Aan de andere kant van Urbino ligt Villa Marsi, een bed and breakfast en trouwlocatie beheerd door Nederlanders. Daar zijn wel wat wegdelen weggespoeld, maar verder valt de schade mee, zegt een van de eigenaren. ,,We zijn open en draaien door. We moeten wel, want we hebben hier een bruiloft.”

Onder controle

Ook de Nederlandse eigenaar van camping Podere Sei Poorte, in de buurt van Rimini, telt zijn zegeningen. ,,Het terrein is drassig en absoluut heel erg nat, maar we hebben het onder controle. Wat er in de directe omgeving aan grondverzakkingen was, is inmiddels opgeruimd.” Wel heeft de eigenaar telefoontjes gehad van gasten die onderweg problemen hebben en dus later aankomen.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft een kabinetsvergadering bijeengeroepen om financiële steun voor Emilia-Romagna te regelen en verdere maatregelen te bespreken.

Het is de tweede keer deze maand dat Emilia-Romagna te maken heeft met slecht weer. Begin mei stierven in dezelfde regio twee personen tijdens stormen. Meteorologen zeggen dat de stortregens volgden na maandenlange droogte, waardoor de grond het water minder goed kon absorberen.

