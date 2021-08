Dodental overstromingen Turkije passeert de 50

Duizenden bewoners elders onderdak

Zeker 2300 mensen zijn per boot of helikopter geëvacueerd uit het bergachtige gebied aan de Zwarte Zee, ten noorden van hoofdstad Ankara. Duizenden inwoners krijgen tijdelijk elders onderdak omdat hun huizen zijn vernield. De Turkse Rode Halve Maan plaatst tenten en zorgt voor dekens en voedsel. De autoriteiten spraken over een ramp zoals die in vijftig jaar of zelfs een eeuw niet is voorgekomen. Volgens de Turkse president Erdogan, die vrijdag het gebied bezocht, wordt er ‘intensief’ samengewerkt met alle instellingen en organisaties in de getroffen gebieden. Er zijn inmiddels 5500 hulpverleners actief bij de hulp- en reddingsoperaties in het gebied.