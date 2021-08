Dodental zware aardbeving Haïti loopt op tot zeker 227, honderden mensen gewond

Veel gebouwen zijn verwoest, is te zien op foto’s en video’s op sociale netwerken. Daar circuleren beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in de plaats Jeremie, een stad van 100.000 inwoners die volgens het Rode Kruis op het eerste gezicht qua schade aan de infrastructuur net zo zwaar is getroffen als bij de verwoestende aardbeving van elf jaar geleden.



In Les Cayes, en van de grootste steden van het land, zijn de straten gevuld met puin. Een ooggetuige uit Les Cayes vertelde over ingestorte huizen en hotels en mensen die onder het puin zijn bedolven. De dramatische situatie is voor regeringsleider Henry reden de noodtoestand uit te roepen. ,,We zullen snel handelen.’’



Een 34-jarige inwoner van Port-au-Prince zegt dat ze wakker werd van de aardbeving. Haar bed trilde, vertelt ze aan persbureau AP. ,,Ik werd wakker en had niet eens tijd om mijn schoenen aan te doen’’, aldus Naomi Verneus, die ook de aardbeving in 2010 met een kracht van 7 heeft meegemaakt. ,,Het enige dat ik kon doen was rennen. Daarna besefte ik dat mijn twee kinderen en moeder nog steeds binnen waren. Mijn buurman ging naar binnen en riep dat ze direct naar buiten moesten gaan. We renden de straat op.’’



Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van Saint-Louis du Sud. Er werd ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd, maar die dreiging is inmiddels verdwenen.