'Doemscenario' ontvouwt zich in Afghanistan: Taliban gaan hoofdstad Kabul binnen

De jihadisten zeggen in een verklaring dat ze alle strijders hebben opgedragen geen geweld te gebruiken en alle mensen die Kabul willen verlaten moeten laten gaan. Vrouwen zijn opgeroepen naar veilige plekken te gaan.



De Taliban claimen dat ze meerdere belangrijke gebouwen al in handen hebben. Ze zouden onder meer het ministerie van Defensie en andere overheidsgebouwen al hebben ingenomen. Ook zouden er geweerschoten zijn gehoord in de buurt van het presidentiële paleis.



Vanmorgen namen de moslimextremisten zonder slag of stoot ook de belangrijke stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan in, zeggen plaatselijke autoriteiten. Door het innemen van Jalalabad kregen de moslimextremisten de wegen die het land met Pakistan verbinden ook onder controle. Zaterdag werd de noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif al veroverd en daarmee raakte de regering de controle over het noorden van het land kwijt. ,,Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de Taliban”, zei een Afghaanse functionaris uit Jalalabad tegen persbureau Reuters. ,,Het verlenen van toegang aan de Taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden.”



Een westerse veiligheidsfunctionaris bevestigde ook de val van de stad, nabij de Pakistaanse grens. Pakistan heeft daarop besloten de grensovergang met Afghanistan te sluiten. De Pakistaanse regering wordt vaak verdacht van het heimelijk steunen van de Taliban.



De groep heeft vanmorgen ook al een aantal veroveringen gemeld. Het gaat onder meer een het district Paghman in de provincie Kabul en een aantal kleinere provinciehoofdsteden zoals Maidan Sjar. De provincies Khost en Bamiyan zouden ook volledig in handen zijn van de jihadisten.