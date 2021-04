Donald Trump: Coronavaccin zou ‘Trumpcine’ moeten heten

Bedankt

De oud-president verweet senaatsfractieleider McConnell, die lang een trouwe bondgenoot van Trump was maar weigerde mee te gaan in zijn onbewezen beweringen over fraude bij de verkiezingen in november, dat die te weinig gedaan zou hebben om Trump in het Witte Huis te houden. ,,Als het Schumer was, in plaats van die domme klootzak McConnell, was dit nooit gebeurd”, zei Trump, verwijzend naar de Democratische Senaatsfractieleider Chuck Schumer. ,,Ze zouden het hebben aangevochten.”