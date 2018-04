'Donald Trump in het nauw door in beslag genomen boekhouding'

Als Donald Trump een huiszoeking bij zijn meest vertrouwde advocaat, Michael Cohen, op hoge toon veroordeelt als ‘een aanval op ons land’ dan is er meer aan de hand. Volgens ingewijden kan de administratie van deze Cohen weleens meer boven water brengen dan de president lief is. Veel meer dan de rel waarom het nu lijkt te gaan: de herkomst van het dubieuze zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels met wie Trump een onenightstand had.



‘De gevolgen van die ene nacht kunnen langer duren dan het presidentschap van Trump’, schreef een commentator. Want Michael Cohen is niet zomaar een advocaat. Hij is de absolute vertrouweling en juridische klusjesman van Trump.



Dat deed hij al vanaf de tijd dat de huidige president zich nog bezighield met onroerend goed in New York en het organiseren van missverkiezingen. Ook bij zijn tv-hit The Apprentice keek Cohen mee. Als er iemand is die weet waar het geld vandaan kwam waarmee diverse vrouwen, onder wie Stormy Daniels, werden afgekocht, dan is het Cohen.