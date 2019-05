Donald Trump jr. gedaagd door senaatscommissie

Oostenrij­ker maakt goulash van prostituee

8 mei Een 64-jarige Oostenrijker is in Wenen tot levenslang veroordeeld voor de moord op een prostituee. Alfred U. gebruikte lichaamsdelen van zijn slachtoffer om goulash van te maken. Hij was van plan om zijn eigen culinaire kunstje ooit nog een keer te proeven.