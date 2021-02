Donald Trump moet belastingaangiftes vrijgeven

Trump wilde de cijfers geheim houden. Maar door de uitspraak van het Hooggerechtshof in Washington krijgt een openbaar aanklager in New York toegang tot financiële documenten.

Trump was vorig jaar, toen hij nog in het Witte Huis zat, voor de tweede keer naar het Hooggerechtshof gestapt om te voorkomen dat hij zijn belastinggegevens moest overdragen aan justitie. De openbaar aanklager, de Democraat Cyrus Vance, probeert al enkele jaren inzicht te krijgen in Trumps financiële gegevens en de boekhouding uit de tijd dat hij als onroerendgoedmagnaat werkzaam was. Vance onderzoekt of er sprake was van belastingontwijking, verzekeringsfraude en gerommel met rekeningen.

In een reactie op het besluit haalde de ex-president fel uit naar justitie. Het Hooggerechtshof had dit onderzoek ‘in het wilde weg’ van de aanklager nooit mogen laten gebeuren, maar de rechters lieten het toe, klaagde Trump in een verklaring. “Ik blijf doorvechten, net zoals ik de afgelopen vijf jaar heb gedaan.”

De Amerikaanse president Donald Trump betaalde slechts 750 dollar (zo’n 644 euro) aan inkomstenbelasting in 2016, het jaar dat hij de presidentsverkiezingen won. Dat meldde The New York Times in september vorig jaar. De krant heeft inzage gekregen in zijn belastingaangiftes over de afgelopen twintig jaar. In 2017 droeg Trump eveneens 750 dollar af aan de fiscus. In de daaraan voorafgaande vijftien jaren betaalde hij tien jaar lang helemaal geen inkomstenbelasting omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen.

Trump schreef volgens de krant bovendien grote bedragen af aan zakelijke kosten, onder meer voor brandstof voor zijn vliegtuig en maaltijden. Ook voerde hij 70.000 dollar (ruim 60.000 euro) op aan kosten voor de kapper in de tijd dat hij te zien was in realityshow The Apprentice (veertien seizoenen tussen 2004-2015) en nog eens ruim 95.000 dollar (meer dan 82.000 euro) aan de favoriete kapper en visagist van dochter Ivanka.

Volledig scherm Voormalig president Donald Trump tijdens het golfen, twee weken geleden op de Trump International Golf Club in West Palm Beach in Florida. © REUTERS