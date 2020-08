Dood gewaande Litouwer duikt na vijf jaar levend op in Engeland: ‘Hij had zich verstopt’

Een Litouwse man waarvan de Britse politie vreesde dat hij was vermoord, is bijna vijf jaar na zijn verdwijning levend opgedoken. De nu 40-jarige Ricardas Puisys leefde een zeer geïsoleerd bestaan in een bosrijke omgeving in Wisbech, circa 60 kilometer ten noorden van Cambridge. ,,Hij had zich goed verstopt en al een tijdje met niemand gesproken”, stelt de politie vandaag in een verklaring.

In augustus 2015 kwamen bij de Britse politie verontrustende signalen binnen dat de in Litouwen geboren Ricardas Puisys, die toen 35 jaar oud was, in gevaar zou zijn. Hij was rond die periode meerdere keren binnen Engeland verhuisd omdat hij door onbekenden zou worden afgeperst. Een paar maanden later verdween Puisys van de aardbodem, nadat hij voor het laatst gezien werd in Cambridgeshire, in de gezelschap van een kleine groep Litouwse mannen.

Moordonderzoek

De Britse politie vreesde dat hij was vermoord, omdat er geen aanwijzingen meer waren dat hij nog in leven was. In november 2015 startte de recherche een moordonderzoek. ,,Er waren oprechte zorgen dat iemand Richard op de avond van zijn vermissing iets had aangedaan”, aldus de hoofdrechercheur. De verdwijning van Puisys hield het onderzoeksteam vijf jaar lang in de greep. Er was geen lichaam, en ook geen verdachte. ,,Een team van onderzoekers werkte onvermoeibaar door met het volgen van een aantal aanwijzingen, die helaas niet leidden tot het vinden van Ricardas.”

Zodoende bleef de verdwijning van Ricardas bijna vijf jaar een mysterie. Daar kwam eind juni plotseling een einde aan nadat de politie betrouwbare informatie binnenkreeg over de mogelijke verblijfplaats van de man. Die tip zorgde er uiteindelijk voor dat Ricardas op woensdag 1 juli in een bos werd gevonden. De politie denkt dat hij was ondergedoken om te ontsnappen aan de mensen die hem hadden afgeperst.

Moeilijke omstandigheden

De politie maakt het nieuws nu pas bekend om hem te beschermen tegen kwaadwillenden en om in alle rust voldoende beschermingsmaatregelen te nemen. De nu 40-jarige Litouwer is ongedeerd, benadrukt de politie. ,,Hij is veilig en we werken nauw met hem samen om ervoor te zorgen dat hij veilig blijft, maar ook om ervoor te zorgen dat hij de steun krijgt die hij nodig heeft nadat hij de afgelopen vijf jaar in extreem moeilijke omstandigheden heeft geleefd.”



Een groot team van rechercheurs onderzoekt momenteel wie het op Ricardas gemunt heeft en waarom.