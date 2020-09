Dood van Eric (54) is voor voetbalvrienden één groot raadsel: ‘Hij verdiende dit niet’

De gewelddadige dood van een 54-jarige man uit Brussel is na drie maanden nog één groot raadsel voor zijn vrienden en politie. Een jeugdvriend is ervan overtuigd dat Eric slachtoffer is geworden van zinloos geweld. ,,Welke andere verklaring zou er zijn?”

Vroeger, toen ze begin twintig waren, trokken ze wekelijks samen naar het voetbalstadion. Beide vrienden zijn groot idoloot van RSC Anderlecht. Ze praten veel, meestal over het voetbal, heel soms over werk, of familie, maar toch vooral over voetbal.

Een fijne vriendschap, al bij al, tot Eric plots niet meer komt opdagen op wedstrijden. Niemand weet waar hij zit. ,,Hij zat een tijdje in de gevangenis, hoorde ik een tijd later. Voor welke feiten, weet ik niet.”

Erics afwezigheid duurt vijftien jaar. En dan, op een dag in december, staat Eric plots weer tussen de voetbalsupporters. ,,Ik herkende hem direct”, zegt jeugdvriend Benoît. ,,Ouder ja, en tegelijk geen spat veranderd.”

Kandelaarstraat

Sindsdien zien Benoît en Eric elkaar weer. Ze ontmoeten elkaar op het centraal station en wandelen door de stad. Ze keuvelen wat, maar Benoît vraagt niet expliciet naar het verleden. Het zijn tenslotte zijn zaken niet. Onderweg stelt Eric voor om te gaan eten in een brasserietje op de hoek van zijn straat. ,,Daar at hij regelmatig. Het was lekker dichtbij.”

Eric woont in een appartement in de Kandelaarstraat in Brussel. Hij woont alleen. Een relatie of kinderen heeft hij niet. Vast werk evenmin, maar hij is vastberaden op zoek. ,,Hij ging soms uit wandelen en klopte aan bij bedrijven, om te vragen of ze nog een baan voor hem hadden. Het klinkt misschien gek, maar tijdens de lockdown was hij eigenlijk tevreden. Hij kon oudere mensen in de straat helpen met hun boodschappen. Daar gaven ze hem dan een cent voor.”

‘Niet vergeten, hé’

Benoît nodigt Eric tijdens dat uitje begin juni uit voor zijn verjaardag in hun stamcafé Le Pavillion, aan het Dapperheidsplein in Anderlecht. Door het coronavirus is het onduidelijk wanneer het feest kan doorgaan. Maar één ding is duidelijk: Eric wil er zeker bij zijn. Benoît: ,,Hij verheugde zich er enorm op. Ik kreeg bijna elke dag een sms’je van hem: ‘Je vergeet me toch niet uit te nodigen?’ Ik beloofde hem telkens dat ik hem meteen iets zou laten weten, zodra ik zelf meer wist.”

Een paar weken later heeft Benoît eindelijk een datum geprikt: 27 juni. Hij stuurt Eric een sms. ,,Niet vergeten hé.” Eric geeft geen antwoord.

Twee dagen voor het verjaardagsfeest ontdekt Benoît waarom hij niets meer van Eric hoort: op 23 juni vindt een buurman hem dood in zijn appartement. De vrienden van Eric horen voor het eerst over de feiten doordat de politie op 25 juni een opsporingsbericht uitstuurt. ,,Hij lag daar blijkbaar in een plas bloed. Doodgeslagen. De sleutel stak nog op de deur.”

Drie jonge kerels

De rechercheurs staan voor een raadsel. Niemand weet precies wat er met Eric is gebeurd. Een buurtbewoner zag ’s nachts drie jongeren wegrennen uit de straat. ,,Het was drie uur”, zegt hij. ,,Ik hoorde luide muziek en keek uit het raam. Beneden stonden drie jonge kerels. Oost-Europeanen, denk ik, van een jaar of 25. Ze waren duidelijk dronken en stonden uitbundig selfies te maken.”

Vanuit de hoekwoning is het appartementsgebouw van Eric Laurent niet te zien. ,,Ik hoorde wel een stem: ‘hé, ho’, roepen. Zoiets. En toen stopte de muziek. De volgende ochtend stond de straat vol politie.”

De rechercheurs hebben weinig aanknopingspunten en doorzoeken de telefoon van Laurent. ,,Zo kwamen ze bij mij terecht”, zegt Benoît. ,,Ik ben een van de laatste mensen die contact had met Eric.” Benoît gaat langs bij de politie voor een verhoor. ,,Toen besefte ik hoe jammer het was dat ik destijds niet bij Eric binnen ben geweest. Anders had ik de politie misschien kunnen vertellen of er iets gestolen was. Wie weet had ik ze dan wel beter kunnen helpen om dit op te lossen.”

Voetbalvrienden

Benoît trok zelf nog door de straat, met andere voetbalvrienden, op zoek naar antwoorden. ,,We denken dat dit een geval is van blind, zinloos geweld.” Hij kan zich niet inbeelden dat Eric met iemand grote problemen had: ,,Ik geef toe: we spraken niet veel over ons privéleven. Maar als iemand écht in een lastig parket zit, dan helpen we elkaar. Zo zit onze vriendenclub in elkaar. Ik weet het zeker: als hij diep in de problemen zat of iemand hem bedreigde, dan had hij dat gezegd. En zelfs als hij het niet verteld had, dan hadden we het toch moeten merken. Eric was niet bezorgd, niet afgeleid, niet zenuwachtig. Ik had de indruk dat hij gelukkig was. Hij wilde vooruit en iets van zijn leven maken. Dat hij weer contact had met oude vrienden en bekenden, deed hem volgens mij veel deugd.”

Geen verdachten

Eric is intussen in besloten kring begraven. Benoît en andere vrienden kregen geen uitnodiging. ,,Daarom wil ik liever niet herkenbaar in de krant. Ik wil de nabestaanden niet schofferen.”

Toch wil hij praten, in de hoop dat iemand alsnog met nuttige informatie naar de rechercheurs trekt. ,,Wat het motief ook geweest is: niemand verdient het om op deze manier te sterven. Eric heeft dit niet verdiend. Iemand moet iets meer weten.”

Het Brussels parket laat weten dat het onderzoek naar de dood van Eric Laurent nog steeds loopt. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Volledig scherm De politie onderzocht ook sporen op de gevel van Eric’s huis. © Marc Baert

Volledig scherm Eric woont in een appartement in de Kandelaarstraat. © Marc Baert

Volledig scherm Restanten van sporenonderzoek op het raam. © Marc Baert