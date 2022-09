Doodrijder van Nederlands stel op Canarisch eiland na ruim zes jaar onderhandelen veroordeeld

De veroordeling volgt op een overeenkomst tussen doodrijder Lara M. uit Italië en wettelijke vertegenwoordigers van Ad (67) en Cis (66) Schellens uit Bergeijk , zo'n 20 kilometer onder Eindhoven. Ze verschenen dinsdag in de rechtszaal in Arrecife, de hoofdstad van het tot de Canarische eilanden behorende Lanzarote, vergezeld door bijna een tiental getuigen en een Nederlandse tolk. De geplande hoorzitting was niet nodig omdat het onderhandelingsproces over de overeenkomst werd afgerond en de goedkeuring kreeg van het Openbaar Ministerie, meldt Canarias7 .

Zebrapad

De destijds 20-jarige Lara M. schepte de Nederlanders op 4 februari 2016 omstreeks 21.44 uur op een zebrapad in Teguise, een dorp in het midden van het eiland. Ad was op slag dood, Cis bezweek korte tijd later in het ziekenhuis aan haar verwondingen nadat ze in de ambulance met succes was gereanimeerd.