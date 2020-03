Doodsbange artsen VS checken testament: grote tekorten, zelfs mondkapjes hergebruikt

VIDEO Trump verlengt crisismaat­re­ge­len na sombere voorspel­lin­gen

16:14 De Amerikaanse president Donald Trump verwacht de piek in het aantal dagelijkse doden in de VS als gevolg van het coronavirus over twee weken. De regels voor het behouden van ‘sociale afstand’ tot elkaar blijven daarom van kracht tot 30 april. Dat heeft de president vannacht bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Eerder meldde hij nog dat het in de VS met Pasen gewoon weer ‘business as usual’ zou zijn.