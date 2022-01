Doodsbedreigingen voor vriendin van ontvoerder Dean: ‘Een Kalasjnikov door je hoofd’

De Nederlandse vriendin van de ontvoerder van de overleden Belgische kleuter Dean (4) wordt op sociale media massaal bestookt met doodsbedreigingen en ernstige verwensingen. Haar advocaat Bart De Decker is hiervan op de hoogte en heeft bij het Belgische Openbaar Ministerie een verzoek neergelegd om daar iets aan te doen, laat hij aan deze site weten. ,,We verwachten dat het profiel niet lang meer in de lucht zal blijven.”

De uit het Zeeuwse dorpje Sint Jansteen afkomstige Romy W. is bij de onderzoeksrechter in het Belgische Dendermonde voorgeleid op verdenking van moord en ontvoering, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Het is nog niet duidelijk of ze een actieve rol speelde bij de dood van de jongen.

Gelogen?

W. werd maandagnacht door de politie voor verhoor meegenomen tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, nabij Antwerpen, waar ze met ontvoerder Dave De K. woonde. Het 4-jarige jongetje logeerde vorige week bij hen toen hij voor het laatst levend werd gezien. Dean, die maandag dood werd gevonden bij het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans, verbleef geregeld bij het stel. De K. werd in Meerkerk in de provincie Utrecht opgepakt.

Volgens de moeder van Dean heeft W. tegen haar gelogen. Ze zou hebben gezegd dat het jongetje nog bij haar was, terwijl hij al vertrokken was met De K. De Belg zat vanaf 2008 tien jaar in de gevangenis voor het aftuigen van een 2-jarig jongetje met de dood tot gevolg.

Volledig scherm Dave de K. met Dean. © HLN

Uit de verklaringen van Romy B. zou blijken dat ze haar partner wilde beschermen, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Zo wist ze zogezegd niet welke kleren De K. droeg bij zijn vertrek. In het opsporingsbericht werd er dan ook niets over vermeld. Achteraf bleek ze die kennis wel te hebben, aldus de krant. Daarnaast zou haar verklaring ook afwijken met wat De K. na zijn arrestatie vertelde.

Verklaring vriendin

De beschuldiging van ontvoering en moord betekent niet dat er harde bewijzen zijn tegen de vrouw. Het gebeurt wel vaker dat de onderzoeksrechter een zwaardere kwalificatie neemt als moord om het nadien af te zwakken naar bijvoorbeeld doodslag of medeplichtigheid. De advocaat van W. meldt dat zijn cliënte haar volledige medewerking aan het onderzoek verleent.

‘Zij hoopt dat ze voor het verdere verloop van het onderzoek dan ook kan rekenen op objectieve berichtgeving met respect voor de fundamentele principes die aan de basis liggen van onze rechtstaat’, laat de raadsman in een verklaring aan deze site weten. Hoewel nog niet vaststaat dat W. daadwerkelijk iets met de zaak te maken heeft, krijgt ze op Facebook een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen. Daar zitten honderden ernstige verwensingen tussen, en ook een paar doodsbedreigingen. ‘Jij hebt een paar kogels van een kalasjnikov nodig door je hoofd. En dan op je dode lichaam pissen’, luidt een van de vele reacties.

Dave De K. zal in België worden vervolgd. Dat hebben het Nederlandse Openbaar Ministerie en justitie vandaag bekendgemaakt na overleg met België.

Volledig scherm In het midden: Dave de K. en Romy W. © Photonews

Proces in Nederland?

Het parket Oost-Vlaanderen liet dinsdag weten dat uitsluitsel over de doodsoorzaak van Dean via het Belgische OM zou lopen. De advocaat van de moeder van Dean heeft aangegeven dat hij het proces voor een Belgische volksjury wil voeren omdat de straffen in Nederland volgens hem niet streng genoeg zijn.

,,Een proces bijwonen in Nederland zou voor mijn cliënte en haar familie ook zwaar zijn”, legt strafpleiter Jef Vermassen uit. ,,Ze heeft het heel erg moeilijk. Ze wil zo vlug mogelijk haar kind bij haar hebben om afscheid te nemen. Verder kan ik niets zeggen over de zaak wegens het geheim van het onderzoek.”

De moeder van Dean ging gisteravond op de wake in Sint-Niklaas in op de beschuldigingen die zij kreeg dat ze haar kind aan De K. had toevertrouwd. Ze wist niet dat de oppas eerder was veroordeeld voor fatale mishandeling van een kind van 2 jaar oud in 2008. ,,Je gaat niet iedereen googelen die je kent”, aldus de moeder. Ze vraagt de komende tijd om privacy en rust, aldus haar advocaat.

