Doodzieke Melody (11) lijdt pijn, artsen weigeren morfine

Om verdere beschadiging van haar lever te voorkomen, zijn de artsen gestopt met alle medicijnen. Haar ouders willen niet dat hun dochter meer pijn lijdt dan strikt noodzakelijk is. Tegenover het Engelse Mirror verklaren ze: ,,Het is vreselijk om haar te zien lijden terwijl we weten dat morfine haar pijn zo kan wegnemen. We weten dat ze al leverschade heeft, maar we vinden dat de dokters oog moeten hebben voor het grotere plaatje.”



Daarmee doelen de ouders zich op het trieste vooruitzicht dat Melody heeft. Het meisje is door haar aandoening ten dode opgeschreven en kan elk moment sterven aan plots hartfalen. ,,We weten dat Melody niet veel tijd meer heeft. Maar het gaat ons om de kwaliteit van haar leven”, zegt Melody’s moeder Karina. ,,We brengen liever nog een mooi jaar door met onze dochter, waarin ze zo goed als pijnvrij thuis is en waarin we samen met haar en onze familie nog mooie herinneringen kunnen maken. Liever dat dan machteloos toekijken hoe ze lijdt in het ziekenhuis."