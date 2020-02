Door koningin beloonde moeder (65) bedonderde Denemarken stiekem 25 jaar lang

De vrouw uit Kopenhagen, die veertig jaar voor de Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn werkte en erg veel vertrouwen genoot, begon 25 jaar geleden geld weg te sluizen naar een privérekening. Ze maakte in totaal 274 overschrijvingen, tot ze op 26 september 2018 ontslagen werd.

De zaak maakte veel los in Denemarken, omdat Nielsen het jaar ervoor nog een medaille van de Deense koningin Margrethe kreeg voor haar verdiensten. Ze was als hoofd van het agentschap verantwoordelijk voor het verdelen van fondsen onder mensen in nood en maakte daar volgens justitie op schaamteloze wijze misbruik van.



Cruciale gevolgen

Nima Nabipour, de advocaat van Nielsen, opperde voor een lagere gevangenisstraf en stelde dat de Deense overheid de afgelopen jaren flink heeft lopen slapen. Helemaal niemand zou iets van de zwendel gemerkt hebben, wat duidt op een slechte begeleiding vanuit de leiding, vindt Nabipour.



De advocaat is van mening dat er in de zaak verschillende verzachtende omstandigheden spelen. Nabipour wijst op de leeftijd van Nielsen, de cruciale gevolgen voor haar familie en op het grote gebrek aan controle op het werk van de ambtenaar.

Overleden man

De 65-jarige vrouw gaf vandaag in de rechtbank in tranen toe dat ze inderdaad fouten heeft gemaakt, maar ze zegt ook dat ze zich niet alles meer kan herinneren. Ze ontkent wel dat ze het volledige bedrag uit het potje zou hebben gepakt. ,,Ik viel in de verleiding en maakte het geld over omdat we problemen hadden met het betalen van rekeningen”, verklaarde ze.



Ze herinnert zich in het bijzonder nog een transactie in de zomer van 1997. Haar inmiddels overleden man ontdekte dat een groter bedrag op hun gezamenlijke rekening was gestort. ,,Ik vertelde hem wat ik had gedaan. Mijn man reageerde erg geschrokken. Ik heb hem toen beloofd het geld terug te storten”, zo citeren Deense media de vrouw. Of ze dat ook daadwerkelijk heeft gedaan, wordt uit de berichtgeving niet duidelijk.

Gevlucht

Een aanzienlijk deel van het gestolen geld is inmiddels al uitgegeven. Zo investeerde Nielsen onder meer in een vakantiehuis in Zuid-Afrika, en kocht ze dure sieraden en een dure wagen van het merk Land Rover. ,,Er zijn goederen gekocht die geen waarde meer hebben. Als u een fles koopt en opdrinkt, heeft deze bijvoorbeeld geen waarde meer,’’ verklaarden advocaten van de Deense overheid.



Nielsen vluchtte aanvankelijk naar Zuid-Afrika toen de strafbare feiten aan het licht kwamen. Ze stemde er later mee in om terug te keren naar Denemarken nadat Interpol een aanhoudingsbevel had uitgevaardigd. Justitie kwalificeerde de oplichting als een van de grootste financiële misdaden in de afgelopen tientallen jaren in Denemarken. Ze eiste een historisch zware celstraf van ten minste acht jaar, maar Nielsen werd veroordeeld tot zes jaar en zes maanden. De advocaat van Nielsen pleitte zelf voor een maximale straf van zes jaar.

