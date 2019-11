Door landmijn gedode toerist in Myanmar blijkt Duitser te zijn

De toerist die eergisteren in Myanmar om het leven kwam door een landmijn, is een 40-jarige Duitser. Dat heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Aanvankelijk was sprake van een Nederlands slachtoffer .

De verongelukte toerist bevond zich volgens de politie in een voor bezoekers verboden gebied. Hij reed met een Argentijnse reisgezellin op een huurscooter. ,,Ze waren niet vergezeld door een gids’’, verklaarde Aung Za Win van de de lokale hulpverleningsorganisatie Charity Without Borders tegenover de Myanmar Times.

Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken staat de ambassade in de hoofdstad Rangoon in contact met de nabestaanden en de Myanmarese autoriteiten.

De Argentijnse reisgezellin van de Duitser raakte gewond. Het drama vond plaats in de buurt van Hsipaw, een bij toeristen populaire stad gelegen op zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Mandalay.

Reisadvies

Myanmar ligt bezaaid met landmijnen, een erfenis van een burgerconflict dat al tientallen jaren aanhoudt. In haar reisadvies voor Myanmar, voor het laatst geüpdatet in oktober, ontraadt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar Hsipaw en verschillende andere delen van de staat Shan. Dit vanwege ‘burgerlijke onrust en een gewapend conflict’.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in haar reisadvies voor ‘onontplofte explosieven en landmijnen’ in de grensgebieden van Myanmar. Ze raadt reizen naar het noorden van de staat Shan af, met uitzondering van het stadscentrum van Lashio en Hsipaw. In het noorden van de staat Shan vinden volgens het ministerie regelmatig gevechten plaats tussen gewapende etnische groepen en het leger. ,,Deze gevechten komen soms dichtbij populaire toeristische bestemmingen zoals Hsipaw.”

Op een bijgevoegde landkaart van Myanmar ligt Hsipaw op de grens van een rood gebied (niet reizen) en een oranje gebied (alleen reizen indien noodzakelijk). ,,In ‘rode’ gebieden kan de ambassade u minder goed of helemaal niet helpen als u in de problemen komt”, aldus het ministerie.

Landmijnongelukken

De Duitser en zijn Argentijnse reisgezellin waren niet de eerste toeristen die slachtoffer werden van een landmijn. In 2016 raakten twee 24-jarige toeristen uit Duitsland en hun gids in dezelfde regio gewond door granaatscherven toen een landmijn ontplofte. Dorpsbewoners brachten hen naar een ziekenhuis in Mandalay. De Duitse vrouw liep verwondingen op in haar arm en gezicht, haar vriend aan zijn romp en de gids aan zijn benen.