'Door Melania's jas twijfel je aan haar oprechtheid'

Wat gaat hier fout? Eigenlijk alles, stelt campagnestrateeg Bram Festen van bureau BKB. ,,Perceptie is realiteit. Zo'n jas lijkt onbetekenend in het grote geheel van Melania's bezoek aan het opvangcentrum en het beleid van haar man rond het scheiden van kinderen en hun ouders. Maar je ziet: dit blijft hangen. Melania doet het één − haar betrokkenheid tonen − maar zegt met haar jas − 'het kan me niks schelen' − het ander.''

Strateeg Jack de Vries, oud-spindoctor en staatssecretaris van het CDA, spreekt van een enorme blunder. ,,Het is knullig en chaotisch. Het werkbezoek, dat al pikant is aangezien ze kritisch is op het beleid van haar man, wordt hierdoor overschaduwd. Dat kan niet de bedoeling zijn.''

Oprechtheid

Hoewel Melania's persoonlijk woordvoerder Stephanie Grisham claimt dat de leus op de jas geen statement is, en ze hoopt dat de media niet zullen focussen op de kleding van de first lady, is het kwaad al geschied. ,,Niemand die het nog heeft over Melania's bezoek aan het opvangcentrum'', stelt stylist Christine Rama, die Nederlandse vrouwen in de politiek en de top van het bedrijfsleven kleedt. ,,De jas leidt af en leidt tot twijfels over haar oprechtheid.''

Rama vindt de keus voor de jas, uit de collectie van modeketen Zara van vorig jaar zomer, 'controversieel'. ,,Hier is of niet over nagedacht, of juist heel goed. Als ze 'gewoon' iets uit de kast heeft getrokken, hoe komt ze dan bij een jas van 39 dollar waar jij en ik ook in kunnen lopen, met een niet te missen tekst op de achterkant? Als er wel over is nagedacht, wat is dan de boodschap?''

Melania Trump vertrekt na haar verrassingsbezoek aan een opvangcentrum waar migrantenkinderen zitten.

Werkbezoek

De tekst op de parka strookt in ieder geval niet met Melania's eerdere kritiek op het beleid. De first lady noemde het 'verschrikkelijk' dat kinderen van hun ouders worden gescheiden aan de grens met Mexico. Jack de Vries leest de leus anders. ,,Er is blijkbaar in huize Trump een flinke discussie gaande. Mevrouw Trump heeft, in tegenstelling tot eerdere first lady's, geen zichtbare politieke rol. Ze voelt zich nauwelijks genoodzaakt om zich te mengen in het publieke debat, maar heeft dat nu wel gedaan. Dan brengt ze ook nog eens een werkbezoek waar Trump het vast niet mee eens is. Met die jas steekt ze een middelvinger naar hem op: ze geeft niet om zijn mening.''

Het is, zegt De Vries, hoe dan ook een wonderlijke gang van zaken. Dat er nu onduidelijkheid is, laat zien dat het fout gaat met de zogeheten 'beeldregie' - zorgen dat het beeld klopt met de boodschap. ,,Juist Trump, en de eerdere Amerikaanse presidenten, zijn daar normaal gesproken meester in'', zegt campagnestrateeg Festen. ,,Zij zijn altijd bezig met beeld. Wie staat waar, wat heb je aan, wat is de achtergrond? Ze weten dat een foto meer zegt dan woorden.''

First lady Melania Trump droeg tijdens haar reis de veelbesproken jas.

Thierry Baudet draagt een kogelwerend vest tijdens het debat met minister Jeanine Hennis van Defensie over het fatale ongeluk met Nederlandse militairen in Mali. Dat beaamt Rama. ,,Wij zeggen altijd: kleed je situationeel. Wie is je publiek, wat wil je uitstralen? Wat je ogen zien, verwerken je hersenen sneller dan wat je oren horen. Kleding draagt, of je het wilt of niet, een boodschap uit. We nemen iemand in pak eerder serieus dan iemand in een joggingoutfit.''

Juist dat snappen de Amerikanen beter dan de Nederlanders, vindt campagnestrateeg Bram Festen. Hij kijkt vaak naar de VS 'om te zien hoe het moet'. ,,Neem Bush, toen hij het einde van de Irakoorlog aankondigde. Hij stond op een vliegdekschip, met een grote banner achter zich waarop stond 'mission accomplished'. Alles droeg bij aan zijn boodschap. In Nederland doen we het ook. Zie Thierry Baudet, die in de Tweede Kamer in militair vest verscheen om zijn boodschap kracht bij te zetten dat militairen met slecht materiaal moeten werken. Zo'n statement blijft je bij.''

Hoe het kan dat Melania Trump één van de basislessen campagnevoeren aan haar hooggehakte laars lapt, begrijpt Festen niet. Zelfs niet als ze voor de jas heeft gekozen omdat ze klaar is met 'fake news media', zoals president Donald Trump schrijft in een tweet. ,,Dan haalt ze twee boodschappen door elkaar. Je zou zeggen dat ze een team van experts om zich heen heeft die hierover nadenken. Het lijkt haast alsof ze zo veel mogelijk verschillende meningen de wereld in helpt om verwarring te zaaien.''

Modekenner en hoofdredacteur Cécile Narinx stelt in haar commentaar bij Harper's Bazaar dat het 'bijna knap is hóé fout dit op alle mogelijke niveaus is'. ,,Op het bierviltjesdiepe level: die jas is so last season! Op het vlak van age approriate dressing: na je 15de moet je als vrouw geen lollig bedoelde teksten meer dragen op je rug. Op het vlak van society dressing: ook de Nederlandse en Britse royals dragen wel eens Zara, maar het is niet heel handig om dat ostentatief te doen bij een officieel en serieus tripje. Dan tot slot: het tripje in kwestie, naar aanleiding van een humanitaire misstand, had volgens mij maar één boodschap mogen hebben: I really do care, please care too.''

Stephanie Grisham on Twitter Today's visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket

Donald J. Trump on Twitter I REALLY DON'T CARE, DO U?" written on the back of Melania's jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!